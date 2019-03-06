Югорским депутатам разрешили не раскрывать доходы родственников

Депутаты думы Югры смогут не раскрывать доходы своих супругов и детей, если это «невозможно сделать по объективным причинам». Соответствующие изменения приняты в статью 5 закона ХМАО-Югры «О комиссии думы ХМАО-Югры по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами думы ХМАО-Югры». Документ опубликован на сайте правительства округа.

Согласно принятым изменениям, решение о том, что считать объективными причинами, а что нет, должна решать комиссия думы по контролю за достоверностью сведений о доходах. В случае, если объяснения депутатов признают неубедительными, то их могут обязать предоставить данные о доходах супругов и детей, либо посчитать это способом ухода от обязанностей.

По словам депутата окружной думы Андрея Миляева (ЛДПР), депутаты ждут дополнительные разъяснения к тексту закона.

«Дело в том, что эти изменения были приняты по представлению прокуратуру. Предполагается, что позже мы получим какие-то уточнения, что такое «объективные причины» и какая у них градация. Например, если депутат находится в разводе, то он не сможет предоставить такие сведения для комиссии. Я полагаю, что такую ситуацию можно считать уважительной. Надо сказать, что у 19 депутатов думы уже были выявлены нарушения в предоставлении сведений о доходах супругов и детей», – рассказал Андрей Миляев корреспонденту СИА-ПРЕСС.