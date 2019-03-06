​На месторождениях Югры велся незаконный бизнес с миллионным доходом

В Югре задержан 48-летний бизнесмен, которого подозревают в незаконном предпринимательстве. По данным пресс-службы УМВД округа, на территории кустовых площадок сразу нескольких месторождений он вел нелегальную деятельность по отпариванию бурового оборудования, магистральных линий подачи воды, емкостей и дорожных плит. При этом у бизнесмена не было необходимой лицензии на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химических опасных производственных объектов 1, 2 и 3 классов опасности

«В результате осуществления незаконной деятельности злоумышленник получил незаконный доход на сумму свыше пяти миллионов рублей. Отделом дознания МОМВД России «Ханты-Мансийский» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — уточнили в ведомстве.

Отмечается также, что подозреваемый ранее не был судим. Полицейские устанавливают, не причастен ли он к аналогичным преступлениям.