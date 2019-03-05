​В Ульт-Ягуне открылся спортивный комплекс

В поселке Ульт-Ягун Сургутского района открылся спортивный комплекс. Строительство проходило ударными темпами — застройщик сдал объект за девять месяцев. Комплекс был возведен за деньги муниципалитета, Сургутский район выделил из бюджета на эти цели порядка 45 миллионов рублей.

В новом спортивном центре уже прошли первые соревнования. В спартакиаде муниципальных служащих принял участие и глава Сургутского района Андрей Трубецкой, показав неплохую спортивную подготовку — он отжался 35 раз, а подтянулся — 20.

Жители поселения давно ждали открытие спортивного объекта. «Спортивно-досуговый комплекс – это то, чего поселок ждал всю жизнь. Там созданы все условия для занятий спортом, хореографией и досуга пожилых людей. Это универсальный и многофункциональный объект. Сейчас в Ульт-Ягуне есть только приспособленное помещение – старый тир, который фактически находится под землей. Это не те условия, которые подходят для занятий спортом», — рассказывал ранее Андрей Трубецкой.

Кстати, в ближайшее время благодаря средствам, поступившим в бюджет муниципалитета от недропользователей, в Ульт-Ягуне появится крытый хоккейный корт. На эти цели Сургутский район направит 15 миллионов рублей.