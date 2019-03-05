​У жительницы Ханты-Мансийска вымогали деньги, грозя опубликовать ее интимные фото

Полицейские Ханты-Мансийска нашли вымогательницу, которая орудовала в соцсети «Одноклассники». К стражам порядка обратилась местная жительница и попросила привлечь к ответственности злоумышленницу, которая требовала у нее деньги.

«В ходе разбирательства установлено, что 30-летняя неработающая женщина под чужим ником в социальной сети «Одноклассники» требовала от девушки 5 000 рублей под предлогом неопубликования фотографий интимного содержания», — сообщили в пресс-службе городской полиции.

Сейчас любительница легких денег стала фигуранткой уголовного дела, ей грозит до четырех лет лишения свободы. Суда она будет дожидаться под подпиской о невыезде.