​В Ханты-Мансийске за сутки выпало более половины месячной нормы осадков

В окружном центре Югры 4 марта выпало 60 процентов от месячной нормы осадков. Коммунальные службы Ханты-Мансийска переведены в режим повышенной готовности со 2 марта. По прогнозам синоптиков, обильные снегопады в регионе продолжатся до конца недели.

Директору департамента городского хозяйства города Сергей Волчков поручил руководителям предприятий ЖКХ и УК организовать своевременную работу по очистке улиц и дворов и вывозу снега.

«Хочу напомнить Вам о том, что через несколько дней будет отмечаться Международный женский день, поэтому прошу вас организовать свою работу по вывозу снега таким образом, чтобы к празднику ни одна жительница города не захотела пожаловаться на качество работы коммунальных служб», – приводит слова чиновника пресс-служба администрации Ханты-Мансийска.

С начала зимы с улиц города вывезено около 800 тысяч кубометров снега, только за последние сутки — около 30 тысяч кубометров. В настоящий момент в ликвидации последствий снегопада задействованы около 100 единиц различной техники.

По прогнозам синоптиков, снегопады и метели в Югре продлятся до 7 марта.