​В Югре продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ среди школьников

За неделю, с 25 февраля по 3 марта, в Югре заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 3,3 процента. Эпидпорог превышен на 23 процента, сообщает пресс-служба окружного управления Роспотребнадзора.

Сильнее всего показатель вырос среди детей до двух лет (на 10%), детсадовцев (на 11,4%) и школьников (на 9,6 процента). Среди взрослых заболеваемость снизилась на десять процентов, однако по-прежнему превышает эпидемический порог — на 40 процентов.

В округе закрыты 17 детсадов, в том числе один в Сургуте, 69 школ и один колледж в Лангепасе.

Превышения среднеокружной заболеваемости отмечается в Кондинском районе, Нефтеюганске, Покачах, Нижневартовске, Березовском районе, Сургуте и районе и Октябрьском районе.

Стоит отметить, что карантин в школах Нижневартовска действует с 26 февраля 2019 года. Будет ли он продлен станет известно 4 марта: специалисты примут решения, вернутся ученики в учебные заведения или продолжат обучение дистанционно.