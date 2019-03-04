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​В Югре предпринимателя оштрафовали за плохое содержание свиней

Региональное управление Россельхознадзор оштрафовало югорского фермера на 20 тысяч рублей за то, что он вовремя не устранил выявленные нарушения содержания свиней.

«По истечению установленного законом срока у предпринимателя по-прежнему отсутствует ограждение территории подсобного хозяйства, где содержатся свиньи, отсутствуют дезковрики на входе в помещения, не установлена площадка с твердым покрытием для контейнеров для сбора биоотходов, не обустроены навозохранилище и площадка для обеззараживания навоза. Нарушение условий содержания животных и обеспечения режимов биологической защиты объектов свиноводства могут привести к заносу и распространению в регионе опасных заболеваний, общих для человека и животных», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Специалисты уточнили, что речь идет об опасности распространения вируса африканской чумы свиней.

Кроме того, в Россеельхознадзоре отметили, что предприниматели Югры в 2018 году в 70 процентах случаев не исполняли выданные им после проверок предписания. «Эти данные наглядно демонстрируют халатное отношение владельцев и руководителей хозяйствующих субъектов к опасности распространения эпизоотии», — считают специалисты.


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Сегодня в 15:31, просмотров: 302, комментариев: 0


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