​В Ханты-Мансийске начинается суд над водителем, из-за которого погиб маленький ребенок

Прокуратура Ханты-Мансийска передала в суд уголовное дело 48-летнего местного жителя, по вине которого в автоаварии погиб 5-летний ребенок.

ДТП случилось в октябре 2018 года. Обвиняемый, будучи пьяным, не справился с управлением автомобиля, выехал на тротуар и сбил женщину и ребенка.

«В результате ДТП двое пешеходов получили телесные повреждения, пострадавший 2013 ода рождения скончался в больнице от полученных травм», — сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Суда хантымансиец дожидается под стражей. Ему грозит до семи лет лишения свободы.