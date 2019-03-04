​В Югре снизилось количество зарегистрированных преступлений

В 2018 году в Югре зарегистрировано на 6,1 процента меньше зарегистрированных преступлений, чем в 2017-м. При этом в Нефтеюганском районе, Ханты-Мансийске, Пыть-Яхе и Березовском районе, напротив, отмечен рост преступности. Данные озвучены на заседании межведомственной рабочей группы в сфере уголовно-правовой статистики.

За этот же период прокурорами округа установлено более 6,5 тысячи фактов искажений сведений о социально-криминологических характеристиках преступлений и лиц, их совершивших.

«В 2018 году сотрудниками правоохранительных органов необоснованно занижались показатели, характеризующие объекты учета по преступлениям экономической направленности. Для устранения нарушений в правоохранительные органы внесено более 600 актов прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено свыше 500 должностных лиц», — рассказали в пресс-службе окружного надзорного ведомства.