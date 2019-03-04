​Детсадовцев Ханты-Мансийска кормили фальсифицированным маслом

В детском саду Ханты-Мансийска «Одуванчик» для питания детей использовали фальсифицированное масло. Выяснилось это после плановой проверки Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства провели лабораторные исследования сливочного масла «Божья коровка», производит которое ООО ПК «Айсберг-Плюс».

«Выяснилось, что соотношение метиловых эфиров жирных кислот молочного жира выходили за допустимые границы, установленные ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное», по всем показателям. Тем самым установлена фальсификация жировой фазы коровьего молока жирами немолочного происхождения. Следовательно, молочная продукция является не маслом сливочным, как это заявлено на этикетке, а молокосодержащим продуктом, что не одно и то же», — пояснили в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.

Уточняется также, что на продукцию представлена декларация о соответствии нормативно-правовым актам Таможенного союза. Однако после проверки поставка сливочного масла данного производителя приостановлена. О нарушениях сообщено в управление Роспотребнадзора по Московской области для организации дальнейших мероприятий по контролю в отношении производителя и Управление Роспотребнадзора по Омской области в отношении поставщика.

«Примечательно, что продукция данного товаропроизводителя уже попадала в информационные ресурсы, содержащие сведения о некачественной продукции, однако ни поставщик, ни руководство детского сада сведениями, находящимися в свободном доступе, не воспользовались», — отметили в югорском ведомстве.

Ранее сообщалось, что санврачи нашли фальсифицированное молоко при проверке Нижне-Нарыкарской школы. Специалисты возбудили дело об административном правонарушении и предписали снять продукцию с реализации.