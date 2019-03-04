​Спасатели напомнили правила поведения в ненастье: 4 марта ветер в Югре усилится до 17 метров в секунду

В понедельник, 4 марта, в Югре продолжит буйствовать непогода. Обь-Иртышское УГМС продлило предупреждение о неблагоприятном явлении. По данным синоптиков, в центральных районах округа ожидаются сильные снегопады, метель и ветер скоростью до 17 метров в секунду.

Специалисты окружного ГУ МЧС рекомендуют соблюдать правила безопасности: закрыть окна, убрать с балконов и со двора хозяйственные вещи, поставить машину в гараж или подальше от неустойчивых конструкций, обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Автомобилистов при сильной метели просят не выезжать за пределы населенных пунктов.

«Если поездка неминуема, всегда сообщайте родным и близким, куда вы направляетесь. Имейте с собой основные средства спасения (трос, провода для подзарядки аккумулятора, запас топлива, теплую одежду, аптечку) и полностью заряженные средства связи (телефон, радиостанцию). Автомобиль должен быть полностью заправлен, даже если предстоит поездка куда-то недалеко», — напоминают специалисты.

Ранее Уралуправтодор предупредил автомобилистов региона об ухудшении дорожной обстановки. На трассы выйдет дополнительная снегоуборочная техника.