​Югра вошла в топ-10 регионов страны с самыми дисциплинированными заемщиками

Доля просроченной задолженности по кредитам в Югре составила 3,9 процента на начало 2019 года. За 12 месяцев она снизилась на 1,4 процента. Средняя ссудная задолженность на численность экономически активного населения в Югре — 401 тысяча рублей, что на 17,5 процента выше прошлого года. С такими показателями округ расположился на шестом месте рейтинга регионов страны с самыми дисциплинированными заемщиками.

На первом месте списка расположился Севастополь, где доля просроченной задолженности у населения всего 1,02 процента. В пятерке рейтинга: Ненецкий АО (1,71%), Чукотский АО (2,29%), Республика Крым (2,76%) и Ямало-Ненецкий АО (3,09%).

Аутсайдером стала Республика Ингушетия, доля просроченной задолженности у населения которой составляет 15,89 процента.

Список составлен РИА «Рейтинг» по заказу РИА «Новости». Исследование платежной дисциплины жителей российских регионов по итогам 2018 года основывается на данных Центробанка.

«В 2018 году портфель выданных населению кредитов увеличился на 22,4 процента, что стало рекордным показателем с 2013 года. В прошедшем году банки предоставили заемщикам кредитов и кредитных лимитов на 12,5 триллиона рублей. При этом в 2018 году резко сократилась доля просроченной населением задолженности перед банками - с 7 до 5,1 процента. На 1 января 2019 года она составила 760 миллиардов рублей, уменьшившись на 89 миллиардов рублей», — отмечают аналитики.

Уточняется также, что только два региона увеличили долю просроченной задолженности, остальные 83 региона за 2018 год ее сократили. Росла задолженность в Крыму (на 0,5 процентного пункта) и Северной Осетии (0,1 процентного пункта).