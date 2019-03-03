В Югре сменилось руководство регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ). Об этом стало известно во время конференции ОНФ, которая прошла накануне в СурГУ. С постов руководителей ушли Константин Терновой и Сергей Дубовец, а их место заняли главный редактор «Новостей Югры» Владимира Меркушева и бывший депутат окружной думы Александр Колодич. Изменения произошли и в составе активистов: из регионального штаба были исключены Инна Бирук, Карина Гаджиева, Александр Хильман.
В югорском ОНФ сменилось руководство
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
Сегодня в 19:19, просмотров: 186, комментариев: 0