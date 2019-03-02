​В Югре ждут оленеводов со всего мира

В Югре идет подготовка к проведению Всемирного конгресса оленеводов, который состоится в Ханты-Мансийске в 2021 году. Для обсуждения вопросов проведения мероприятия в округе прибыла делегация ассоциации «Оленеводы мира».

«В числе делегатов – заместитель председателя правления ассоциации «Оленеводы мира» Ингер Анита Смук, секретарь ассоциации Эльна Мэй Дагни Йохансдаттер Сара, президент совета организации Сергей Харючи. В ходе визита они провели рабочую встречу в представителями региональных органов власти по подготовке к мероприятию, где обсудили вопросы создания организационного комитета, перечень стран-участниц, сроки проведения конгресса и другие», — рассказали в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Ожидается, что в конгрессе примут участие делегаты из Финляндии, Норвегии, Швеции и других государств, развивающих оленеводство.