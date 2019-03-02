​На Югру надвигаются снежная метель и сильный ветер

В воскресенье, 3 марта, в Югре ожидается сильная метель. Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении опубликовано на сайте Обь-Иртышского УГМС.

«Местами ожидается ветер порывами 11-16 метров в секунду, по южным районам — сильный снег, метель», — говорится в сообщении.

Уралуправтодор уточняет, что непогода бушует в нескольких регионах Урала. Водителей просят быть аккуратными 3 и 4 марта в Югре, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях. Из-за сильного ветра и снегопадов на трассах будут снежные дороги. На автомагистрали выйдут 300 единиц уборочной техники.

«Просим водителей не затруднять работу снегоуборочной техники и не мешать расчистке федеральных трасс. При сложных погодных условиях советуем запастись терпением и двигаться вслед за техникой, не пытаясь идти на обгон. Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06 (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ)», — напомнили в пресс-службе учреждения.

Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, в период с 3 по 8 марта над территорией Югры пройдет обширный активный юго-западный циклон. Из-за этого погода в округе будет неустойчивой.