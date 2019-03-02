Губернатор Югры Наталья Комарова завела страницу в Instagram. За сутки глава региона опубликовала два поста и собрала более 1,5 тысячи подписчиков.

Первым постом губернатор поприветствовала пользователей соцсети: «Дорогие друзья, здравствуйте, это моя страница в Instagram. Меня зовут Наталья Комарова. Я решила воспользоваться ещё одной возможностью для того, чтобы общаться с вами». Второй посвящен открытию международного фестиваля кинодебютов «Дух огня».

Стоит отметить, что 1 марта исполнилось девять лет губернаторства Натальи Комаровой. Накануне она опровергла слухи о своей отставке, а также сказала, что вопрос о том, пойдет ли она на следующий срок, остается открытым.