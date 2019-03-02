​Жителей Югры предупредили об участившихся случаях мошенничеств с турпутевками

Полицейские Югры предупреждают жителей округа об участившихся случаях мошенничеств с туристическими путевками. Злоумышленники создают «зеркала» сайтов по продажам туров. Их жертвами уже стали югорчане, ямальцы и оренбуржцы. Только по предварительным данным, преступникам удалось заработать 400 тысяч рублей.

Так, 49-летняя жительница Белоярского района лишилась почти 90 тысяч рублей. «Как объяснила потерпевшая, она решила забронировать путевки в пансионат «Чайка» Республики Крым. В Сети женщина нашла сайт, с помощью которого связалась с так называемыми представителями пансионата. После телефонного разговора югорчанка перевела мошенникам почти 90 000 рублей в счет оплаты брони. После чего злоумышленники перестали выходить на связь. По данному факту следователями ОМВД России по Белоярскому району возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Принимаются меры к установлению личности и задержанию подозреваемых», — рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

Полицейские Югры просят граждан быть бдительными и не сообщать посторонним лицам персональную информацию своих банковских карт. А в случае совершения противоправных действий, незамедлительно обращаться в дежурную часть ближайшего отдела полиции или по телефону доверия УМВД России по ХМАО – Югре (3467) 398-300.