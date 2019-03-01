​Жителям Югры предложили самостоятельно рассчитать сумму платежа за вывоз мусора

Региональный оператор «Югра-Экология» установила на своем сайте программу для расчета платежа за услугу «обращение с ТКО». Для того, чтобы узнать, сколько придется платить за услугу, надо указать вид жилья, населенный пункт и количество проживающих.

«Тариф на услугу по обращению с ТКО устанавливает региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. На территории «южной зоны» у всех муниципалитетов тариф для физических лиц единый — 731,80 рубля. Норматив накопления твердых коммунальных отходов определяет каждое муниципальное образование. Из-за разности норматива может отличатся сумма платежа в разных населенных пунктах», — пояснили в пресс-службе компании.

Стоит отметить, что сейчас на калькуляторе для расчета платежа за ТКО нет возможности узнать сумму платежа в муниципалитетах «северной зоны» округа. Тариф для нее еще не установлен. Как ранее сообщало siapress.ru, платить за мусор по новым правилам жители этой зоны начнут в первом половине 2019 года.