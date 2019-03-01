​Средняя зарплата учителей в Югре превысит 69 тысяч рублей

В Югре ожидается повышение средней зарплаты педагогов до 69 тысяч 400 рублей к концу 2019 года. Об этом сообщил директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин во время заседания правительства региона.

«Принято решение об увеличении нормативов подушевого финансирования образовательных организаций. Это происходит ежегодно и обусловлено необходимостью исполнения указов президента, с одной стороны. С другой, связано с повышением минимального размера оплаты труда и с индексацией заработной платы сотрудников образовательных организаций на четыре процента. Если говорить в абсолютных цифрах, то средняя заработная плата учителей школ по итогам 2018 года - 66 тысяч 900 рублей. По итогам 2019 года мы будем выходить на цифры 69 тысяч 400 рублей», — цитирует чиновника окружной департамент общественных и внешних связей.

На данный момент округ располагается на втором месте в УрФО по уровню заработной платы педагогических работников.