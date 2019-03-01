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​В 2019 году в Югре планируют ввести в эксплуатацию 12 социальных объектов

В Югре на 2019 год запланирован ввод в эксплуатацию 12 социальных объектов. Среди них — поликлиника в Сургуте, профессиональное училище в Нягани, образовательно-культурный комплекс в деревне Хулимсунт, школа в поселке Юганская Обь и другие.

Это стало возможным, в том числе благодаря внесенным на заседании правительства округа изменениям в адресную инвестиционную программу. Мероприятие состоялось 1 марта под руководством губернатора Натальи Комаровой, сообщает департамент общественных и внешних связей.

«Окружными департаментами предложено увеличить в текущем году объемы капитальных вложений по 8 госпрограммам. Среди них — развитие здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, жилищной сферы, транспортной системы, ЖКХ, социальное и демографическое развитие. С учетом корректировок, общий объем капитальных вложений на текущий год составит 11,4 миллиарда рублей — плюсом к первоначальной цифре — 3,4 миллиарда рублей», отметила глава региона.

В 2020-2021 годах также запланировано строительство 15 объектов — школ, детсадов, медицинские учреждения, автомобильные дороги.


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Сегодня в 15:58, просмотров: 203, комментариев: 0


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