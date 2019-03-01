​Югру накроет циклон: ожидаются снежные метели

Синоптики Югры опубликовали прогноз погоды на первую неделю весны. В субботу, 2 марта, ожидается умеренные ветер и снегопад. Ночью температура опустится до минус 9-14ºС, на северо-западе округа — дом минус 29 ºС, днем — 9-14 ºС, в северо-западных районах — дом минус 21 ºС.

«С 3 по 8 марта ожидается неустойчивая погода, связанная с прохождением над территорией Югры обширного активного юго-западного циклона. В большинстве районов ожидается снег различной интенсивности, местами до сильного, метель. Ветер переменных направлений умеренный, порывами сильный», — рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

С 6 марта ожидается небольшое потепление. Ночные температуры поднимутся до минус 10-15ºС, дневные — до минус 2-9ºС. На севере округа будет прохладнее: ночью до минус 24ºС, днем — до минус 14 ºС.