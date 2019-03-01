​Власти Югры готовы сделать все, чтобы авиакомпания Utair продолжила работу

Авиакомпания Utairполучит необходимую поддержку от правительства Югры для продолжения деятельности. Об этом заявила губернатор округа Наталья Комарова во время встречи с журналистами, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос, может ли авиаперевозчик прекратить существование, глава региона сказала: «Я полагаю, что мы должны сделать все, чтобы этого не произошло». Комарова отметила также, что регион как один из акционеров ищет возможности для того, чтобы компания имела объемы работ.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что кредитное учреждение готово пойти на реструктуризацию долга авиакомпании Utair.