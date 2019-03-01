​В Югре на детский отдых планируют потратить 2,3 миллиарда рублей

В Югре финансирование детской оздоровительной кампании 2019-го остается на уровне прошлого года и составит 2,3 миллиарда рублей. Планируется, что на территории округа будет работать 603 организации, где смогут отдохнуть и оздоровиться 102 833 ребенка. Такие данные озвучены на заседании профильной комиссии, сообщает департамент общественных и внешних связей округа.

«Приоритетным направлением детской оздоровительной кампании 2019 года остается развитие и совершенствование системы военно-патриотического, нравственного воспитания детей, формирования устойчивой гражданской позиции, знания детей по вопросам туризма, краеведения, охраны природы», — проинформировал собравшихся замдиректора департамента образования и молодежной политики Геннадий Забайкин.

Также чиновник обратил внимание на развитие государственно-частного партнерства в этой сфере. Так, в 2019 году в автономном округе запланирована деятельность 31 лагеря, организованных негосударственными поставщиками, с охватом 2900 детей.

Как сообщало siapress.ru ранее, в Сургуте детская оздоровительная кампания 2019 года предусматривает выделение 24 500 путевок для горожан от 6 до 17 лет. Отдых сургутян будет организован на территории Адыгеи, Челябинской и Тюменской областей, республики Башкортостан, Краснодарского края и Крыма. На приобретение путевок за пределами города из окружного бюджета будет выделено более 140 миллионов рублей.