​В Ханты-Мансийске под суд пойдет пожилая мошенница, обманувшая 14 человек на несколько миллионов рублей

В Югре под суд пойдет 61-летняя жительница Дагестана, которую обвиняют в мошенничестве.

«По версии следствия, обвиняемая с февраля 2014 по декабрь 2015 года, действуя из корыстных побуждений, убедила под различными предлогами 14 граждан передать ей взаймы денежные средства. При этом обещала своевременный возврат средств и уплату процентов за пользование ими, не имея реальной возможности и намерения. В результате противоправных действий потерпевшим причинен ущерб на сумму более четырех миллионов рублей. Полученные денежные средства женщина присваивала себе и расходовала на личные нужды», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил ханты-мансийский межрайонный прокурор. Суда подозреваемая дожидается под стражей. Ей грозит до десяти лет лишение свободы. На решение суда повлияет также, что женщина уже была судима.