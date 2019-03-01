​Уральский драматург Николай Коляда раскрыл профессию дочери главы Ханты-Мансийска

Дочь главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина Екатерина окончила Екатеринбургский государственный театральный институт и один сезон работала актрисой в «Коляда-Театре». Об этом на своей странице в соцсетях рассказал руководитель театра Николай Коляда.

«Катя Ряшина, дочь мэра Ханты-Мансийска, прошлый сезон работала артисткой в моем театре. Ушла. Не знаю, где она», — написал драматург.

Екатерина Ряшина была принята в трупу театра в 2017 году. Судя по данным из открытых источников, она играла в двух спектаклях.

Драматург Николай Коляда вошел в состав жюри фестиваля кинодебютов «Дух огня». Накануне он приехал в Ханты-Мансийск и регулярно делится впечатлениями от города и приема.