​В Югре долги по зарплате сократились на 12 миллионов рублей

В Югре сократилась долги предприятий перед работниками. По последним данным окружной инспекции труда, сегодня задолженность по зарплате составляет 31,9 миллиона рублей. Неделю назад выплачено не было 44 миллиона.

За семь дней со своими сотрудниками полностью рассчиталось ООО «Промысловик» в Нефтеюганске, выплатив 1,4 миллиона рублей. Также частично погашены долги ООО «Завод Элкап» в Сургутском районе (2,6 миллиона рублей) и филиала ПАО «Газпром Спецгазавтотранс» в Березовском районе (8,3 миллиона).