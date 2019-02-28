​Наталья Комарова опровергла слухи о своей отставке

Губернатор Югры Наталья Комарова не планирует переходить в федеральные органы власти. Об этом она заявила на встрече с главными редакторами окружных СМИ.

Наталья Комарова подчеркнула, что о третьем ее губернаторском сроке пока говорить преждевременно, но закон ей такую возможность дает. «Есть немало людей, для которых важны фамилия и имя человека, которые будут заниматься этой работой, я с уважением отношусь к такой позиции. Сама же стараюсь работать, создавая систему, которая будет предусматривать необратимость всего хорошего — вне зависимости от того, кто выполняет эту работу. Если исходить из этого и достигать целей, моя позиция обоснованная — за два года до этой границы у меня есть повод не задумываться над своим решением на этот счет. Но решение, конечно, будет приниматься — и в первую очередь — президент РФ именно так к этому относится — решение зависит от личной позиции человека», — цитирует губернатора Ura.ru.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном уходе Натальи Комаровой в федеральные органы власти. Никаких официальных подтверждений у этой информации нет.

Наталья Комарова руководит округом второй срок — с 1 марта 2010 года.