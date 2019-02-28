​Охотникам Югры напомнили о завершении сезона охоты на пушнину. Нарушителей ждет наказание

С 28 февраля завершился сезон охоты на основные виды пушных животных. Природнадзор Югры с 1 по 10 марта проведет профилактическое мероприятие «Капкан».

«Запланировано усиленное патрулирование охотничьих угодий автономного округа государственными инспекторами Природнадзора Югры с привлечением сотрудников правоохранительных органов, производственных охотничьих инспекторов. Основная цель операции – пресечение добычи пушных животных в закрытые сроки охоты на них, выявление незаконного использования ловушек, в том числе капканов различных типов, настороженных кулем и кулемок», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Нарушителей правил охоты ждет штраф от 500 до 4000 рублей с конфискацией орудий охоты.