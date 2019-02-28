​В Ханты-Мансийске студен и школьник напали на 83-летнюю пенсионерку

В Ханты-Мансийске задержаны 18-летний студент одного из колледжей и восьмиклассник. Юношей подозревают в грабеже. Жертвой преступников стала 83-летняя жительница окружного центра.

«Женщина пояснила, что вечером, возвращаясь домой по улице им. Карла Маркса, на нее напали двое молодых людей, которые вырвали из рук сумку, после чего скрылись в неизвестном направлении. Незамедлительно на место преступления выехали экипажи ГИБДД и ППСП, а также кинолог со служебно-розыскной собакой. Благодаря грамотным и слаженным действиям всех подразделений отдела полиции злоумышленников удалось задержать по горячим следам», — рассказали в пресс-службе городской полиции.

Задержанные признались в преступлении. Они находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до четырех лет лишения свободы. Похищенное возвращено законному владельцу.