​В правительстве Югры рассказали, куда потратят дополнительные 28 миллиардов из окружного бюджета

Дума Югры одобрила предложенные правительством округа изменения в региональный бюджет. Доходы и расходы окружной казны в 2019 году будут увеличены на 28,5 миллиарда рублей. Департамент общественных и внешних связей сообщает, что дополнительные средства будут направлены на реализацию мероприятий государственных программ в сфере здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, промышленности и туризма, культуры, социального развития и демографии, экологии, природных ресурсов, развития транспортной системы, гражданского общества, экономического потенциала, жилищной сферы.

6,1 миллиарда рублей направят муниципалитетам в качестве субсидии на приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными. Более трех миллиардов пойдут на обеспечение соотношений средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с целевыми значениями, установленными указами президента Российской Федерации.

На создание научно-производственной лаборатории «Здоровье женщины и ребенка в условиях Крайнего Севера и Арктики», которая будет действовать на базе окружного клинического центра охраны материнства и детства в Сургуте, также планируют потратить более трех миллиардов рублей.

1,3 миллиарда пойдут на дороги и безопасность движения.

Кроме того, за счет дополнительных средств в Мегионе завершат строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями.

«Изменения бюджета стало возможным за счет увеличения финансирования в рамках программы «Сотрудничество», роста налога на прибыль организаций в связи с уточнением прогноза крупнейшими налогоплательщиками автономного округа и другого», — отметили в департаменте.

Уточняется также, что доходы югорской казны в 2020 году вырастут на 13,2 миллиарда рублей, в 2021 году — на 13,7 миллиарда. Все три года деньги будут направляться на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений, приобретение передвижных мобильных медицинских комплексов, приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки, государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, приобретение жилых помещений детям-сиротам, грантовую поддержку СОНКО.