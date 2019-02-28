​В Югру прибыла группа проверки НАК

В Югре с 27 февраля работает группа проверки аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК). Специалисты проверят работу антитеррористических комиссий (АТК) округа. В частности, эксперты изучат деятельность АТК Сургута, Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Ханты-Мансийского и Нефтеюганского районов. Также запланированы встречи с руководителями законодательных, исполнительных органов власти, контрольно-надзорных ведомств.

Накануне состоялась рабочая встреча руководителя группы Николая Лопаткина и губернатора Югры Натальи Комаровой, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей. В ведомстве подчеркнули, что представители НАК положительно оценили деятельность местных АТК, а также проводимую в округе работу по профилактике терроризма.

Стоит отметить, что в середине февраля сообщалось о ликвидации в Сургуте «спящей ячейки» запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Однако официально эта информация не подтверждена.