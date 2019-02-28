​В Югре собственникам исключенных из программы капремонта помещений вернут более 10 миллионов рублей

Из программы капитального ремонта в Югре исключают 89 3- и 4-квартирные домов. Соответствующие изменения в окружное законодательство в сфере капремонта приняли 28 февраля депутаты думы Югры.

«По состоянию на 1 января 2019 года объём средств фондов капитального ремонта этих домов, которые будут возвращены собственникам, составляет 10 267,4 тыс. рублей», — уточнили в пресс-службе парламента.

В целом, законодательство округа приведены в соответствие с Жилищным кодексом РФ. В частности, уточнены виды работ по ремонту лифтового оборудования, к которым теперь будут относиться модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных отделений. Кроме того, устанавливается более ранний срок для направления предложений о проведении ремонта собственникам помещений – до 1 мая предшествующего года (в действующем законе – до 1 октября). Также устанавливается возможность представления собственниками жилых помещений, чьё право не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, иных документов, подтверждающих их права на жилые помещения, в тех случаях, когда на момент их приобретения такая регистрация не осуществлялась.