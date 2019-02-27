Озвучен прогноз погоды на первую неделю весны в Югре

Начало весны в Югре будет по-сибирски теплым, обещают специалисты центра анализа и прогноза угроз безопасности жизнедеятельности учреждения «Центроспас-Югория»

«Опасных явлений погоды на этой неделе не ожидается. В период с 28 февраля по 6 марта в Югре будет относительно теплая погода, небольшой, местами умеренный, снег, местами метель. Преобладающая температура воздуха днем -3,-8°, ночью -8,-13°, на северо-западе временами до -20°. Обстановка на водных объектах спокойная, опасных гидрологических явлений не прогнозируется. Толщина льда на реках округа 51-77 сантиметров», — сообщили в пресс-службе учреждения.

Специалисты предупредили также, что из-за повышения температуры воздуха возрастает опасность схода снега и падения наледи с крыш зданий, и попросили жителей округа быть внимательнее.