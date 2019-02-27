​В Ханты-Мансийске заведующая детсадом подозревается в мошенничестве

Полицейские Ханты-Мансийска возбудили уголовное дело в отношении заведующей одного из детсадов окружной столицы. Женщину подозревают в мошенничестве.

«С июня 2016 по январь 2017 года заведующая одного из детских садов Ханты-Мансийского района формально трудоустроила женщину на должность воспитателя данного дошкольного учреждения. Однако последняя фактически свои должностные обязанности не выполняла. Заработную плату и иные стимулирующие выплаты за нее получала руководитель учреждения. Сумма ущерба составила 63 тысячи рублей», — сообщили в пресс-службе окружной полиции.

Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде, ей грозит до шести лет лишения свободы.

Стоит отметить, что ранее в Сургуте бывшие сотрудники детского сада «Космос» обвинили заведующую в поборах и кумовстве. Эту информацию проверяют администрация города и прокуратура.