​Власти Югры заявили о росте зарплат в округе на 4,2 процента за год

В 2018 году средняя зарплата жителей Югры в реальном исчислении выросла на 4,2 процента. По уровню среднедушевых денежных доходов населения регион более пяти лет занимает седьмое место в России. Такие данные озвучены на заседании комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижений целевых показателей социально-экономического развития автономного округа, сообщает департамент общественных и внешних связей.

В ходе мероприятия также был отмечен низкий уровень безработицы в Югре. «Автономный округ входит в группу лидеров Российской Федерации, имеющих уровень безработицы ниже 0,5 процента. В нашем случае это 0,43 процента по итогам 2018 года. Эта глубокая и определяющая связь между уровнем реальных денежных доходов и заработной платы – уровнем и своевременностью ее выплаты, как вы видите из этих данных, имеет ключевое значение», — отметила губернатор Наталья Комарова.

По последним данным, в округе зарегистрировано 4 405 безработных. Это — на 2,7 процента меньше, чем в феврале прошлого года.