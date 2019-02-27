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​В Сети обсуждают шокирующие цены в газпромовских столовых

В Интернете обсуждают невероятно низкие цены в столовых на месторождениях компании «Газпром Нефть» в Югре. Репортаж из столовой опубликован в блоге TravelManiac на платформе «Яндекс.Дзен».

Автор материала утверждает, бурильщик может купить салат по цене от 13 рублей, суп или жареный минтай — от 16 рублей, тушеную говядину — за 41,5 рубля, жаркое из свинины — за 38,5 рубля, а тарелку каши — за восемь рублей.
Пользователи соцсети в комментариях подтвердили подлинность опубликованных цен, а также добавили, что в столовых других нефтедобывающих компаний они примерно такие же.

В пресс-службе «Газпромнефть-Хантос», откуда сделан репортаж, ИА СИА-ПРЕСС рассказали, что удерживать низкие цены на обеды в столовых удается потому, что предприятие берет на себя значительную часть расходов, связанных с эксплуатацией столовых.

«Подрядчик, отвечающий за организацию питания на промысле, освобожден от основных статей затрат, влияющих на конечную стоимость блюд в меню. Так, предприятие самостоятельно покрывает все расходы, связанные с транспортными услугами, приобретением столового инвентаря, заработной платой персонала пунктов питания, поставкой коммунальных услуг. Кроме того, оператору питания изначально передаются помещения столовых, оснащенные оборудованием, мебелью и инвентарем, которые необходимы для приготовления и приема пищи», — пояснили в компании.


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Сегодня в 13:31, просмотров: 373, комментариев: 1


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 14:15
о боже, кому-то интернет только провели? Всегда там еда была недорогая.

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