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​Наталья Комарова вошла в состав делегации России одного из подразделений Совета Европы

Губернатор Югры Наталья Комарова вошла в состав делегации России в конгрессе местных и региональных властей Совета Европы. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

«Губернатор Югры Наталья Комарова включена в состав делегации в качестве представителя России в палате регионов конгресса местных и региональных властей Совета Европы», — уточнили в ведомстве.

Конгресс является одним из трех основных подразделений Совета Европы. Сейчас в его состав входят 318 членов и 318 заместителей, представляющих свыше 200 тысяч местных и региональных органов власти из 47 государств. Российскую делегацию представляют 36 человек. Одно из ключевых направлений его деятельности – мониторинг состояния местной и региональной демократии в странах Совета Европы на предмет соблюдения Европейской хартии местного самоуправления от 1985 года и наблюдение за выборами.


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Сегодня в 11:40, просмотров: 213, комментариев: 0


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