​Дума Югры рассмотрит вопрос об увеличении доходов и расходов окружной казны

На очередном заседании думы Югры, которое состоится 28 февраля, депутаты рассмотрят вопрос об изменении бюджета округа.

«В предложенном документе доходы и расходы бюджета на 2019 год увеличиваются на 28,5 миллиарда рублей и составят соответственно 216,1 миллиарда и 236,5 миллиарда рублей. Дефицит не изменится – 20,4 миллиарда рублей. Доходы и расходы бюджета на 2020-2021 годы также планируются к увеличению. Дефицит бюджета в 2020-2021 году уменьшится соответственно на 6,2 и на 4,6 миллиарда рублей», — сообщает пресс-служба окружного парламента.

Увеличение бюджета ожидается за счет корректировки по налогу на прибыль организаций.

Стоит отметить, что 28 февраля депутаты Югры планируют рассмотреть порядка 30 вопросов.