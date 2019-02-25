​В Югре за неделю произошел 41 пожар

За неделю, с 18 по 24 февраля, пожарно-спасательные подразделения Югры ликвидировали 41 пожар, из огня спасено девять человек и материальных ценностей на сумму более 29 миллионов рублей. Два человека получили травмы во время ЧП.

«Объектами возгораний в большинстве случаев стали объекты жилого сектора, автомобили, дачи и бани. Основные причины бытовых пожаров - нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования (10 случаев), и печей (4 случая), неосторожное обращение с огнем (8 случаев). От огня пострадали шесть транспортных средств и 28 строений», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Пожар в Ханты-Мансийске 19 февраля унес жизнь женщины. На улице Кирова горели постройки в частном секторе. Огонь уничтожил жилой дом и три жилых балка.