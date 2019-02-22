​До конца февраля в Югре будет морозно

Специалисты Обь-Иртышского УГМС дали прогноз погоды в Югре на конец февраля. По данным синоптиков, 23 февраля в большинстве районов округа ожидаются небольшие снегопады, при усилении ветра — слабая метель. Температура воздуха ночью составит минус 7-12 ºС, в северо-западных районах — до минус 32 ºС. Днем в субботу потеплеет до минус 2-7 ºС, в северных районах — до минус 17 ºС, в крайних северо-западных — до минус 24 ºС.

«С 24 по 28 февраля на территории Югры сохранится умеренно морозная погода. Преобладающая температура воздуха ночью — минус 12-17 ºС, днем — минус 6-11 ºС. В большинстве районов ожидается снег, местами слабая метель», — прогнозируют синоптики.