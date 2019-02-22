​Жительница Югры перевела мошенникам более 500 тысяч рублей в надежде получить компенсацию

Жительница Мегиона перевела мошенникам более 560 тысяч рублей в надежде получить компенсацию за косметику, которую она покупала ранее.

Злоумышленники позвонили ей и заявили, что компания у которой она покупала косметику оказалась мошеннической и всем покупателям положена компенсация в размере 153 тысяч рублей. Однако, по их словам, чтобы ее получит необходимо сначала оплатить страховку, стоимость которой 31 тысяч рублей.

Позже женщине позвонили еще раз и заявили, что не удалось собрать страховую выплату со всех пострадавших и ей нужно внести уже 47 тысяч рублей. После чего ее попросили оплатить страховку инкассаторам за перевоз крупной суммы денег в размере еще 45 тысяч рублей.

Звонки не прекращались. Мошенники под видом представителей различных ведомств звонили ей с просьбами оплатить те или иные услуги, связанные с возвращением компенсации.

Обратится в полицию она решила только после того, как перевела мошенникам боле 560 тысяч рублей. Очередная сумма, которую они у нее потребовали, оказалась подозрительно высокой 173 600 рублей.

Преступник до сих пор на свободе. Сотрудники полиции пытаются установить личности подозреваемых.