​В рамках Года семьи в Югре состоится 198 мероприятий

В 2019 году в Югре состоится 198 мероприятий, посвященных Году семьи. 23 из них предложены общественными объединениями и гражданами на разных площадках. Такие данные озвучила исполняющая обязанности директора департамента социального развития Тереза Пономарева 22 февраля во время заседания правительства.

«План прошел очень широкое общественное обсуждение, он народный. Наша задача сейчас – качественно его реализовать. Итогом станет социологическое исследование о самочувствии семьи в Югре. Оно будет проведено в ноябре 2019 года. Мы продолжаем планомерно работать, чтобы каждая югорская семья почувствовала заботу и внимание», — цитирует Пономареву департамент общественных и внешних связей округа.

Губернатор Югры Наталья Комарова объявила 2019-й Годом семьи в округе во время выступления с отчетом о работе правительства региона за 2018 год.