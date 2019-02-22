​Полпредство нашло нарушения при обеспечении жильем ветеранов ВОВ в Югре

В регионах Уральского федерального округа (УрФО) найдены нарушения при обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны.

«За истекшие три года в Курганской, Свердловской и Челябинской областях, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в ходе проверок выявлялись отдельные факты нарушений, допускаемых при учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также необоснованного исключения их из реестров лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки. По выявленным нарушениям приняты меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление нарушенных прав граждан», — сообщает 22 февраля пресс-служба Полномочного представителя президента РФ в УрФО.

По официальным данным, в 2018 году на Урале улучшили жилищные условия 83 ветерана. На эти цели израсходовано более 100 миллионов рублей из федерального бюджета. На учете стоят 202 человека, из которых пятеро — участники Великой Отечественной войны, двое — инвалиды Великой Отечественной войны, еще двое — жители блокадного Ленинграда, 193 человека — члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны (сведения в разрезе субъектов Российской Федерации представлены на гистограмме).