​В Югре торговали нелегальными мехами

В 2018 году сотрудники управления Роспотребнадзора по Югре провели 40 проверок предпринимателей, торгующих подлежащими маркировке товарами, и нашли 16 нарушений

«В общей сложности проверено 5366 единиц меховых изделий, из них 1173 товара импортной продукции. В ходе проверок выявлены нарушения Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»: 463 меховых изделия не соответствовали обязательным требованиям в части маркировки, на двух меховых изделиях маркировка отсутствовала полностью», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Нарушителям пришлось заплатить штрафы на общую сумму 110 тысяч рублей. Кроме того, 28 меховых изделий общей стоимостью 1,4 миллиона рублей изъяты из оборота.