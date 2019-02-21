​Югорский лыжник Сергей Устюгов рассказал о столкновении с Клебо на ЧМ: «Не было драки, мы потолкались» // ВИДЕО

Югорский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован после полуфинальной спринтерской гонки на чемпионате мира в Австрии. Его результат будет аннулирован, сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Решения принято из-за инцидента, произошедшего на трассе и после гонки между Устюговым и норвежским лыжником Йоханнесом Клебо. «Незадолго до финиша между российским и норвежским лыжниками произошел контакт на трассе. Устюгов получил желтую карточку за нарушение правил обгона. После финиша Устюгов подошел к Клебо и толкнул его, спортсмены поговорили на повышенных тонах», - описал происшествие корреспондент РИА «Новостей».

Сам спортсмен в интервью «Матч ТВ» извинился перед страной за то, что завершил борьбу в полуфинале, а также прокомментировал столкновение с Клебо: «Не было никакой драки, мы потолкались и я похлопал его по щеке. Я хотел пожелать удачи ему, вижу, что она ему пригодилась. Был недоволен, но это спринт, контактная борьба <…> Конечно, я был зол. Он оказался сильнее, выбил меня, а он прошел в финал».