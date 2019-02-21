​Академик РАН оценил запасы нефти в Югре

Академик РАН Алексей Конторович убежден, что Югра будет обеспечивать нефтью Россию и мир еще долгие десятилетия. Такое заявление он сделал во время выступления на форуме «Нефтяная столица», который проходит в Ханты-Мансийске.

При этом Конторович подчеркнул важность работы в этом направлении малого и среднего бизнеса. «Только в автономном округе более шести миллиардов тонн нефти находится в мелких и мельчайших месторождениях. Их нужно открывать и разрабатывать. Для этого необходимо создать государственную программу для регионов, в частности для Югры, изменить налоговое законодательство, чтобы оказать содействие малому и среднему бизнесу», — цитирует академика департамент общественных и внешних связей округа.

По его оценкам, только запасы месторождений Баженовской свиты — 10-12 миллиардов извлекаемых тонн нефти: «Нужно разрабатывать технологии извлечения таких запасов. Баженовская свита может давать до 200-300 миллионов тонн в год хорошей, добротной, качественной нефти. Отсюда вызовы для будущего: создание и развитие малого и среднего нефтяного бизнеса, технологий для освоения запасов нефти Баженовской свиты. Югра сможет обеспечить добычу нефти на уровне 300-400 миллионов тонн в год до конца столетия».

Ранее губернатор Югры Наталья Комарова напомнила, что по итогам прошлого года округ впервые за десять лет увеличил добычу нефти. Было добыто 236,4 миллиона тонн - на 0,5 процента больше, чем в 2017 году. Однако дальнейшего роста добычи не прогнозируется.