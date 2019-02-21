Прокуратура нашла многочисленные нарушения в работе департамента недропользования и природных ресурсов Югры

Межрайонная природоохранная прокуратуры провела проверку работы департамента недропользования и природных ресурсов Югры. В результате были найдены многочисленные нарушения, директор ведомства получил представление об их устранении, а десять его сотрудников оштрафованы.

«В отсутствие законных оснований департаментом утверждаются положительные заключения государственных экспертиз проектов освоения лесов, систематически допускаются факты нарушения сроков оказания государственных услуг, в частности, сроков направления заявителям заключений государственных экспертиз проектов освоения лесов, предоставления выписок из государственного лесного реестра, выдачи охотничьих билетов единого федерального образца, предоставления в пользование водных объектов. Установлены также нарушения при реализации полномочий по заключению с гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд», — рассказали в пресс-службе прокуратуры округа.

Специалисты также работали с нарушениями с Единой автоматизированной системой учета древесины и сделок с ней и ЕГАИС. Кроме того, допускались нарушения сроков и порядка рассмотрения обращений граждан.