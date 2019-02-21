16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,5401   EUR  74,2963  

Прокуратура нашла многочисленные нарушения в работе департамента недропользования и природных ресурсов Югры

Межрайонная природоохранная прокуратуры провела проверку работы департамента недропользования и природных ресурсов Югры. В результате были найдены многочисленные нарушения, директор ведомства получил представление об их устранении, а десять его сотрудников оштрафованы.

«В отсутствие законных оснований департаментом утверждаются положительные заключения государственных экспертиз проектов освоения лесов, систематически допускаются факты нарушения сроков оказания государственных услуг, в частности, сроков направления заявителям заключений государственных экспертиз проектов освоения лесов, предоставления выписок из государственного лесного реестра, выдачи охотничьих билетов единого федерального образца, предоставления в пользование водных объектов. Установлены также нарушения при реализации полномочий по заключению с гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд», — рассказали в пресс-службе прокуратуры округа.

Специалисты также работали с нарушениями с Единой автоматизированной системой учета древесины и сделок с ней и ЕГАИС. Кроме того, допускались нарушения сроков и порядка рассмотрения обращений граждан.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 09:29, просмотров: 443, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

В Сургуте выбирают территории под благоустройство

В Сургуте выбирают территории под благоустройство
На голосование вынесены главная площадь города, исторический парк, парк «Кедровый Лог» и мост в сквере у СОКБ
Лилия Сулейманова Сегодня в 13:37
277 5
Сургут не получит федеральные деньги, потому что власти не считают его моногородом

Сургут не получит федеральные деньги, потому что власти не считают его моногородом
Все из-за нефтяников и газовиков
Олег Владимиров 20 февраля в 16:20
1148 0

Ставка по ипотеке вырастет в ближайшие месяцы
Активно инвестировать в недвижимость стали сотрудники самих строительных компаний
Анна Калугина 20 февраля в 15:55
757 0
Неоценённый пророк. Почему стоит посмотреть «Ван Гог. На пороге вечности»

Неоценённый пророк. Почему стоит посмотреть «Ван Гог. На пороге вечности»
Знаковым является разговор с пастором почти в самом конце, где Ван Гог упоминает и невольно сравнивает самого себя с Иисусом Христом. Думаете, слишком высокомерно? Мне так не кажется
Ирина Бойко, сургутянка 20 февраля в 12:29
520 1
Сколько стоит жить в городах Югры? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Сколько стоит жить в городах Югры? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Считаем, какую сумму нужно заработать семье из трех человек, чтобы жить в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Когалыме и Нефтеюганске
Лилия Сулейманова 19 февраля в 17:47
925 24
​Анна Черепанова: «В последние часы жизни ребенку очень больно. Облегчить эту боль — главная задача паллиативной помощи»

​Анна Черепанова: «В последние часы жизни ребенку очень больно. Облегчить эту боль — главная задача паллиативной помощи»
Интервью с женщиной, у которой неизлечимая болезнь отняла двух маленьких сыновей. О том, зачем жертвовать деньги тем, кто все равно умрет, и о том, как наслаждаться жизнью, даже когда самое страшное уже произошло
Анна Богдевич 19 февраля в 12:56
1253 1
Рафаиль Ульбеков: Время отключения горячей воды в Сургуте и так минимизировано

Рафаиль Ульбеков: Время отключения горячей воды в Сургуте и так минимизировано
Директор УК «ДЕЗ ЦЖР» — о сокращении до трех дней срока отключения горячего водоснабжения
Рафаиль Ульбеков, директор УК «ДЕЗ ЦЖР» 19 февраля в 10:42
667 3
​Андрей Трубецкой: «Нам крупных инвестиционных проектов за глаза хватает. Стоит задача развивать малый и средний бизнес»

​Андрей Трубецкой: «Нам крупных инвестиционных проектов за глаза хватает. Стоит задача развивать малый и средний бизнес»
Иван Назаров 18 февраля в 15:37
988 25
В Сургуте на благоустройство дворов выделили 88,1 млн рублей. А потратили — 84,4 млн. Разбираемся, откуда разница

В Сургуте на благоустройство дворов выделили 88,1 млн рублей. А потратили — 84,4 млн. Разбираемся, откуда разница
Лилия Сулейманова 18 февраля в 15:29
714 0
​Куда в Сургуте можно сдать старый телевизор или холодильник? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Куда в Сургуте можно сдать старый телевизор или холодильник? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Лилия Сулейманова 18 февраля в 12:53
1048 4
Олег Владимиров

Вопросы к строительству школы в Сургуте
Например,1,2 млрд рублей – это не много для корпуса на 550 учеников? Для сравнения: в Омске за миллиард рублей собираются построить сразу две школы – одну на 1122 мест, другую – на 550. Согласитесь, есть о чем призадуматься.
Олег Владимиров 18 февраля в 10:38
1439 31
Свидетели Иеговы опасны для тех, кто внутри секты

Свидетели Иеговы опасны для тех, кто внутри секты
Если у человека нет возможности реализовать себя в социальных рамках, то он выбирает путь асоциальный
Кирилл Акинцев, сургутянин 16 февраля в 16:40
3406 60
Жванецкий: мужество — это стыд // ВИДЕО

Жванецкий: мужество — это стыд // ВИДЕО
​Великий сатирик - о патриотизме, стеснении, воспитании сына и новом способе мыть посуду
Тарас Самборский 16 февраля в 15:57
961 1
Популярные в Сургуте автобусы № 45 и 47 теряют пассажиров

Популярные в Сургуте автобусы № 45 и 47 теряют пассажиров
Сказалось резкое повышение цены за проезд
Лилия Сулейманова 15 февраля в 17:49
1655 4
​К 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Дмитрий Некрасов: «Я не мог поступить иначе»

​К 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Дмитрий Некрасов: «Я не мог поступить иначе»
Людмила Захарова 16 февраля в 08:40
2087 18
Силовики рассказали, кого ловили в ходе спецоперации в центре Сургута

Силовики рассказали, кого ловили в ходе спецоперации в центре Сургута
Редакция СИА-ПРЕСС 15 февраля в 19:45
4680 17
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика