​Жительница Ханты-Мансийска лишилась миллиона рублей, попавшись на самую популярную уловку мошенников

56-летняя жительница Ханты-Мансийска попалась на уловку мошенников и лишилась 980 тысяч рублей. Сейчас злоумышленника разыскивают полицейские окружного центра.

«Женщина обратилась в дежурную часть и пояснила, что ей позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он уверял, что была зафиксирована несанкционированная операция по переводу денежных средств с лицевого счета югорчанки. Женщина этой информации не поверила и попыталась прекратить разговор. Однако лже-менеджер был настойчив, и раз за разом в диалог вступали его «коллеги», которые оказались более убедительны. «Психологическая атака» - так охарактеризовала пострадавшая разговор с представителями банка. В результате она сообщила злоумышленникам не только номер банковской карты, но и код доступа к лицевому счету, пришедший ей в СМС-сообщении. Вскоре со счета заявительницы были списаны денежные средства», — рассказали в пресс-службе окружной полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.