​В Югре работодатели, проводя инструктаж по охране труда, будут рассказывать о профилактике ВИЧ

Департамент труда и занятости населения Югры внедрит в практику использование работодателями обучающего модуля «Профилактика и лечение ВИЧ-инфекции» при прохождении инструктажей по охране труда. Об этом заявил глава ведомства Алексей Мокринский на заседании рабочей группы по профилактике ВИЧ/СПИДа, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

Кроме того, Мокринский предложил организовать в центрах занятости населения трансляцию видеороликов и агитационных материалов по этой теме.

По данным югорского «Центра СПИД», 70 процентов ВИЧ-инфицированных в регионе – старше 30 лет. Поэтому актуальны профилактическая работа и проведение тестирования в трудовых коллективах. «Важно эту работу сделать системной. Необходимо, чтобы сотрудники предприятий и организаций были не только информированы о рисках, но и пересмотрели свое отношение к проблеме, сформировали соответствующие убеждения, а главное – изменили свое поведение», - отметил главный врач учреждения Андрей Петровец.

Рабочая группа решила подготовить предложения в проект трехстороннего соглашения между правительством, объединениями работодателей и профсоюзов округа на 2020-2022 годы в части реализации сторонами мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции на рабочих местах.