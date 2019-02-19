​В Югре юные кибердружинники закрыли доступ к сотням интернет-страниц

Кибердружины Югры в 2018 году попытались ограничить доступ к 774 интернет-страницам, на которых обнаружили асоциальные действия. Роскомнадзор закрыл 330 из них.

По данным окружного департамента общественных и внешних связей, всего кибердружинники проверили в прошлом году 11 789 интернет-источников. Жаловались, среди прочих, на те, где публиковалась информация, направленная на пропаганду наркотиков, и призывы к суициду.

Стоит отметить, что молодежные ячейки кибердружин созданы на базе 151 общеобразовательной организации округа для обеспечения информационной безопасности.